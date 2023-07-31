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13:07, 31 июля 2023Россия

Шойгу рассказал об увеличении ударов российской армии по украинским объектам

Шойгу: армия РФ увеличила интенсивность ударов по военным объектам на Украине

Фото: РИА Новости

Российская армия в разы увеличила интенсивность ударов по украинским военным объектам. Об этом рассказал глава Минобороны страны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства пояснил, что в том числе удары наносятся по объектам, которые обеспечивают теракты по территориям России.

По мнению министра, Киев сосредоточился на терактах по российской гражданской инфраструктуре «на фоне неудачного контрнаступления».

Поставляемое на Украину западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, заметил Шойгу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина вызвала дискомфорт у Запада неэффективным расходованием средств.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.

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    Анна Щербакова
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