Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи

Самолет Airbus повредил двигатель при столкновении с телетрапом в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи самолет Airbus A330-300 столкнулся с телетрапом и повредил двигатель. О происшествии сообщает пресс-служба аэропорта.

Инцидент произошел 4 августа в 21:00 по московскому времени. Воздушное судно, следовавшее из Нижнего Новгорода, коснулось телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. Обстоятельства случившегося выясняются.

Авиакомпания Nordwind приняла решение заменить борт для следующего рейса по маршруту Cочи-Новосибирск. Компания предоставит пассажирам напитки и питание. Вылет из Сочи запланирован на 5 августа в 04:40 московскому времени.

Ранее в аэропорту Магадана служебная машина бортового питания столкнулась с пассажирским самолетом АН-24 авиакомпании «ИрАэро», который готовился к вылету по маршруту Магадан — Кепервеем. В результате инцидента левое крыло воздушного судна получило повреждения. На момент столкновения на борту самолета не было пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. Вылет рейса был отложен на 1,5 часа, пассажиры отправились в пункт назначения на резервном самолете.