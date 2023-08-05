Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи самолет Airbus A330-300 столкнулся с телетрапом и повредил двигатель. О происшествии сообщает пресс-служба аэропорта.
Инцидент произошел 4 августа в 21:00 по московскому времени. Воздушное судно, следовавшее из Нижнего Новгорода, коснулось телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. Обстоятельства случившегося выясняются.
Авиакомпания Nordwind приняла решение заменить борт для следующего рейса по маршруту Cочи-Новосибирск. Компания предоставит пассажирам напитки и питание. Вылет из Сочи запланирован на 5 августа в 04:40 московскому времени.
Ранее в аэропорту Магадана служебная машина бортового питания столкнулась с пассажирским самолетом АН-24 авиакомпании «ИрАэро», который готовился к вылету по маршруту Магадан — Кепервеем. В результате инцидента левое крыло воздушного судна получило повреждения. На момент столкновения на борту самолета не было пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. Вылет рейса был отложен на 1,5 часа, пассажиры отправились в пункт назначения на резервном самолете.