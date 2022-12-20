В российском аэропорту машина бортового питания столкнулась с самолетом

В аэропорту Магадана машина бортового питания столкнулась с самолетом «ИрАэро»

В аэропорту Магадана спецмашина бортового питания столкнулась с пассажирским самолетом, повредив его крыло. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник, 19 декабря. Самолет АН-24 авиакомпании «ИрАэро», который готовился к вылету по маршруту «Магадан — Кепервеем», задела служебная машина бортового питания магаданского аэропорта — автомобиль повредил левое крыло воздушного судна.

В момент столкновения на борту самолета не было пассажиров и членов экипажа, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за инцидента вылет рейса отложили на 1,5 часа, пассажиры отправились в пункт назначения на резервном самолете. Транспортная прокуратура региона проводит проверку.

Ранее в декабре самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Гонконга на остров Гуам в Тихом океане, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Предположительно, в один из двигателей воздушного судна попала птица, в результате чего произошло возгорание.