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08:42, 5 августа 2023Россия

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

В красноярском Канске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Фото: Telegram-канал / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канске на востоке Красноярского края ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщается на сайте мэрии.

О происшествии стало известно 4 августа. Взрыв случился в жилом доме на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах дома №19. Из здания эвакуированы 200 человек, всех жителей пострадавшего подъезда направят в пункты временного размещения.

Помимо этого, очевидцы опубликовали кадры с места, на которых видно масштабы разрушений.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 13. Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело.

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    Юлия Мискевич
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