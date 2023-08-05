Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:53, 5 августа 2023Бывший СССР

Российские дроны «Ланцет» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ

МО: российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в районах северо-западнее Равнополь и Великой Новоселки», — отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что российская авиация также поразила пункты временной дислокации ВСУ, технику и личный состав в районе Старомайорского, Макаровки и Приютного. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника «Валькирия» и один «Лелека».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Росморречфлот подтвердил получение пробоины танкером «Сиг» при атаке дрона ВСУ

    В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

    Жители Подмосковья сняли на видео фламинго на берегу Оки

    Российские военные высказались о танках Leopard в зоне СВО

    Российская авиация уничтожила пункт управления дронами ВСУ

    Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу»

    Во Франции связали причину конфликта на Украине с потерей США контроля в мире

    В США констатировали конец примера когда-то прекрасного сотрудничества с Россией

    Россиянам назвали способ безопасно купить автомобиль с пробегом из-за границы

    Посольство КНР потребовало от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости