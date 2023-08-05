Российские дроны «Ланцет» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ

МО: российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в районах северо-западнее Равнополь и Великой Новоселки», — отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что российская авиация также поразила пункты временной дислокации ВСУ, технику и личный состав в районе Старомайорского, Макаровки и Приютного. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника «Валькирия» и один «Лелека».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.