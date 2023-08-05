Названо количество людей на поврежденном танкере в Керченском проливе

МСКЦ: на борту поврежденного в Керченском проливе танкере находятся 11 человек

На борту танкера, получившего повреждения в Керченском проливе в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся 11 человек. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее «Военкоры Русской Весны» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник, близкий к Росморречфлоту сообщили, что морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива. Уточняется, что официального подтверждения данной информации в настоящее время не поступало.

Позднее военкор Юрий Котенок в Telegram-канале заявил, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке.