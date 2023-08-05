Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы после аварии

Директор Пудовкин: после ДТП Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певицы после ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. Его слова передает «Газета.ру».

Пудовкин сообщил, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести. По его словам, произошло достаточно серьезное ДТП. В результате был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС, а Ладу Дэнс госпитализировали в Институт микрохирургии мозга.