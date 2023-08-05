Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:15, 5 августа 2023Культура

Стали известны подробности аварии с Ладой Дэнс

Baza: певица Лада Дэнс попала в ДТП, возвращаясь с частного выступления
Лада Дэнс

Лада Дэнс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Певица Лада Дэнс, которая попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, возвращалась с частного выступления. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По предварительным данным, авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе около 18:00 по московскому времени. В результате произошедшего певица получила травмы головы и позвоночника.

Сообщалось, что после ДТП певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

ДТП с участием артистки произошло вечером 5 августа в Подольске. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы после аварии

    Грузовые вагоны сошли с рельсов в Молдавии

    В Киеве на монументе «Родина-мать» началась установка трезубца вместо герба СССР

    Стали известны подробности аварии с Ладой Дэнс

    В США усомнились в способности ВСУ вернуть Артемовск

    Россиянин попытался сбежать в подмосковный лес от сотрудников Росгвардии

    Российский разведчик рассказал о «выкуривании» ВСУ на купянском направлении

    Экс-агент ЦРУ раскритиковал заявление Британии о мешающих ВСУ кустах

    Элитный суперкар сгорел дотла в центре Москвы и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости