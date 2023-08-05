Стали известны подробности аварии с Ладой Дэнс

Baza: певица Лада Дэнс попала в ДТП, возвращаясь с частного выступления

Певица Лада Дэнс, которая попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, возвращалась с частного выступления. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По предварительным данным, авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе около 18:00 по московскому времени. В результате произошедшего певица получила травмы головы и позвоночника.

Сообщалось, что после ДТП певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

ДТП с участием артистки произошло вечером 5 августа в Подольске. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.