Певицу Ладу Дэнс увезли в больницу после ДТП под Москвой

Mash: певицу Ладу Дэнс увезли на машине скорой помощи после ДТП в Подольске

Певицу Ладу Дэнс увезли на машине скорой помощи после аварии в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ДТП с участием артистки произошло вечером пятого августа в Подольске.

После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке сообщает канал.

В июле было опубликовано видео с участием автомобиля марки Ferrari. Спорткар влетел в забор в центре Москвы и попал на видео. По данным одного из Telegram-каналов, машиной управлял 20-летний продюсер блогеров-миллионников.