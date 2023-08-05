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08:36, 5 августа 2023Бывший СССР

Российские военные высказались о танках Leopard в зоне СВО

Шойгу доложили о не дошедших до линии боевого соприкосновения танках Leopard

Фото: Reuters

Немецкие танки Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки «Центр», заявил командующий группировкой в зоне проведения спецоперации (СВО) на краснолиманском направлени Андрей Мордвичев, пишет ТАСС.

Об этом он доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Глава Минобороны спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard. Командующий группировкой ответил, что машины еще не поступили в зону боевого соприкосновения. «Нет еще, не везет нам», — высказался он.

Ранее командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ), с позывным Ласка подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие Leopard хорошо горят.

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    Марина Совина
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