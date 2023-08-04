Российский танкист подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

Командир танка Ласка подтвердил слова Путина о том, что «Леопарды» хорошо горят

Командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ласка в интервью RT подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие «Леопарды» хорошо горят.

Он также раскрыл новые подробности боя, отметив, что связь была только внутри машины. Военнослужащий отметил, что решения на поле боя приходится принимать моментально.

«Мы работали на свой страх и риск, решения все принимал я. Что я видел — мы уничтожали. Задача была уничтожить — мы уничтожали», — добавил танкист.

Ранее в сети появилось видео, на котором экипаж российского танка в одиночку принимает бой с двумя украинскими танками и пятью бронемашинами. Затем глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, уничтожившего колонну ВСУ.

В июне президент России Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard, прекрасно горят, как и предполагалось. Глава государства объяснил, что внутри иностранной техники срабатывают боекомплекты и «все разлетается в разные стороны».