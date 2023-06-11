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21:32, 13 июня 2023Россия

Путин напомнил о «прекрасно горящих» танках Leopard и БМП Bradley

Путин предупредил, что немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят

Фото: Host photo agency / Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. Об этом он напомнил на встрече с военными корреспондентами, передает РИА Новости.

По его словам, и Bradley, и Leopard, прекрасно горят, как и предполагалось. Глава государства объяснил, что внутри иностранной техники срабатывают боекомплекты и «все разлетается в разные стороны».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что западное вооружение, включая Bradley и Leopard, уничтожаются так же, как и советские танки и БМП.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине 15 американских БМП Bradley и 10 бронетранспортеров БТР Stryker. Кроме того, Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin.

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    Марина Совина
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