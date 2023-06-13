Лукашенко сделал выводы из контрнаступления ВСУ

Лукашенко: контрнаступление ВСУ подтвердило правильность пути по модернизации оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделал вывод о правильности пути Минска по модернизации оружия. Его слова передает «СБ. Беларусь сегодня».

Глава государства отметил, что западное вооружение, включая американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкий танк Leopard, уничтожаются так же, как и советские танки и БМП.

По словам Лукашенко, в условиях первого этапа контрнаступления Украины на фронте оказались крайне востребованными «наши новые, модернизированные, не советские» реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», «Смерч» и «Шквал».

Президент Белоруссии также подчеркнул, что Минск пошел правильным путем, сделав акцент не на производстве дорогостоящего вооружения, а на модернизированных образцах артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия на территории Белорусии было его настоятельным требованием к России для обеспечения гарантий безопасности Минска.