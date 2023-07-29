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12:36, 29 июля 2023Бывший СССР

Бой российского танка-одиночки с колонной ВСУ попал на видео

Появилось видео боя российского танка-одиночки с колонной ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

В сети появилось видео, на котором запечатлен бой российского танка-одиночки против колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), включавшей в себя два танка и пять бронемашин. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Поехала, поехала техника! Два танка, пять бронемашин!» — говорит автор видео.

На кадрах можно увидеть приближение колонны противника, с которой вступает в бой российский танк. Затем по колонне ВСУ начинает работать артиллерия.

Отмечается, что видео снято в первые дни украинского контрнаступления на запорожском направлении под Новодаровкой. Всю технику украинской армии удалось уничтожить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ активизировались на запорожском направлении, однако успеха не добились. По его словам, украинским войскам противостоят 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и 71-й полк 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

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    Никита Абрамов
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