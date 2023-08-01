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13:46, 1 августа 2023Россия

Шойгу представил к наградам экипаж уничтожившего колонну ВСУ танка

Глава МО РФ Шойгу представил к наградам экипаж танка, уничтожившего колонну ВСУ

Фото: РИА Новости

Глава Минобороны (МО) России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, уничтожившего колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.

В сообщении для СМИ уточняется, что основаниями для представления к госнаграде стали проявленное мужество и героизм.

Ранее было опубликовано видео боя упомянутого танка с семью единицами украинской бронетехники. В ходе противостояния военнослужащие подбили несколько машин ВСУ. Одновременно с этим по украинской колонне отработала артиллерия.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выражал уверенность, что экипаж российской боевой машины будет награжден. Он отмечал, что в Кремле восхищены героизмом военных.

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    Марк Леонов
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