В России рассказали о тактике военных по сдерживанию контрнаступления ВСУ

Капитан Дандыкин: ВС РФ применяют дистанционное минирование при наступлении ВСУ

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с URA.RU раскрыл тактику российских военных по сдерживанию контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, когда украинские войска пытаются атаковать, бойцы применяют технику дистанционного минирования тех участков, где прошел противник, чтобы отрезать группировку. После этого по позициям ВСУ наносится артиллерийский удар, который вынуждает их отступать на минные заграждения.

«Дальше начинается артиллерия, бьет по ним, они начинают отступать, а там мины. Для них это огромная проблема, они жалуются на это», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что дистанционные мины могут разминировать только российские военные, поскольку имеют карты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ВСУ столкнулись с проблемами из-за «неимоверной» плотности минных полей при попытках контрнаступления.