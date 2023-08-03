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22:22, 3 августа 2023Бывший СССР

ВСУ столкнулись с «неимоверной» плотностью минных полей при наступлении

CNN: ВСУ столкнулись с проблемами из-за российских ловушек и минных полей

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами из-за «неимоверной» плотности минных полей при попытках контрнаступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей украинских властей.

«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс», — говорится в сообщении телеканала.

Один из украинских официальных представителей описал плотность мин как «неимоверную». При этом, указывает вещатель, «украинские власти продолжают охлаждать ожидания от прогресса» в своем контрнаступлении.

Ранее газета The New York Times писала, что бойцы ВСУ, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики и вернулись к прежней из-за неудач при контрнаступлении.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что временных рамок для контрнаступления украинских войск не существует, каких-либо графиков и дедлайнов не предусмотрено.

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    Марина Совина
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