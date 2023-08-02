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21:13, 2 августа 2023Бывший СССР

ВСУ изменили тактику из-за неудач в наступлении

NYT: ВСУ из-за неудач при наступлении сменили тактику и пытаются измотать Россию

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков.

Как отмечается в материале, подготовленные Западом украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции. Решение Украины изменить тактику свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи Киева после получения новых вооружений и прохождения новой подготовки не смогли материализоваться. В Вашингтоне опасаются, что возврат ВСУ к старым тактикам может привести к быстрому исчерпанию вооружения, что сыграет на руку России.

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    Марина Совина
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