После обстрела в Донецке загорелось здание университета
Здание университета загорелось в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пламя охватило первый корпус вуза. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации ВСУ при обстреле использовали кассетные боеприпасы.