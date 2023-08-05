Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 5 августа 2023Россия

После обстрела в Донецке загорелось здание университета

Здание университета загорелось в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пламя охватило первый корпус вуза. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации ВСУ при обстреле использовали кассетные боеприпасы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    В США заявили о раздражении Запада из-за неудачного контрнаступления ВСУ

    Работы по монтажу трезубца на «Родину-мать» в Киеве приостановили

    После обстрела в Донецке загорелось здание университета

    Россия прокомментировала сообщения о якобы недовольстве послом Китая

    Донецк обстреляли кассетными боеприпасами

    В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

    Губернатор рассказал о повреждениях после обстрела в Курской области

    ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

    На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости