После обстрела в Донецке загорелось здание университета

Здание университета загорелось в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пламя охватило первый корпус вуза. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации ВСУ при обстреле использовали кассетные боеприпасы.