ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов калибра НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 4 августа, обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел велся по Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты девяти снарядов.

Ранее стало известно, что российские беспилотники группировки «Восток» ликвидировали танк и пикап с бойцами ВСУ. Также средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека», сказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

22 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

