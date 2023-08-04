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06:25, 4 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов калибра НАТО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 4 августа, обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел велся по Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты девяти снарядов.

Ранее стало известно, что российские беспилотники группировки «Восток» ликвидировали танк и пикап с бойцами ВСУ. Также средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека», сказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

22 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

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    Марина Совина
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