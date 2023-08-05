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05:08, 5 августа 2023Путешествия

Туризм в России подорожал на треть

«Ъ»: туризм в России и Абхазии в августе подорожал на 30%

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Туризм в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29–33 процента в годовом выражении, а в Турции и Египте — на 17 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, динамика связана с расширением объема и уменьшением стоимости зарубежной перевозки, тогда как цены на перелеты внутри России туроператоры называют высокими.

В Travelata.ru рассказали, что средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе вырос на 15–33 процентов год к году. В Абхазии средний чек за год вырос на 33,3 процента, до 114,5 тысячи рублей, на российских курортах — на 29,6 процента, до 98,3 тысячи рублей.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян.

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    Юлия Мискевич
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