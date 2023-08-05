Пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой

Россиянка погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача

Гражданка России погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По информации издания, тело девушки опознали ее близкие.

Отмечается, что по последним данным, на курорте Шови погибло 12 человек. Поиски пропавших 20 человек продолжаются.

Как сообщалось ранее, оползень сошел на территории гостиницы «Сансет Шови» днем в четверг, 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. Спасателям удалось вывезти в безопасное место до 70 человек, работы продолжаются.

МВД Грузии сообщало, что спасатели обнаружили тела двух человек, их личности не назывались.