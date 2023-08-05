Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 5 августа 2023Бывший СССР

Пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой

Россиянка погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача

Фото: Vladimir Zhoga / Shutterstock / Fotodom

Гражданка России погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По информации издания, тело девушки опознали ее близкие.

Отмечается, что по последним данным, на курорте Шови погибло 12 человек. Поиски пропавших 20 человек продолжаются.

Как сообщалось ранее, оползень сошел на территории гостиницы «Сансет Шови» днем в четверг, 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. Спасателям удалось вывезти в безопасное место до 70 человек, работы продолжаются.

МВД Грузии сообщало, что спасатели обнаружили тела двух человек, их личности не назывались.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-30 был поднят из-за обнаружения БПЛА США

    Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске

    Бывший советник Пентагона рассказал о мощном российском оружии

    68-летняя Ирина Хакамада поделилась фото без макияжа

    Очевидцы сообщили о взрывах в небе над российским регионом

    Тренер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день

    В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

    Пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой

    В Словении заявили о самом страшном бедствии в истории

    Дочь Шойгу описала отношения с блогером Столяровым словами «мы давно не пара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости