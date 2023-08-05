Российский посол рассказал об излюбленной тактике администрации США

Антонов: США отвлекли внимание, обвиняя РФ в нарушении обязательств по химоружию

Администрация президента США Джо Байдена пытается отвлечь внимание от собственных действий, выступая с утверждениями о невыполнении российской стороной обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Антонов прокомментировал статью замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, в которой он заявил, что Москва якобы не выполнила свои обязательства по указанной конвенции и сохраняет незаявленные запасы боевых отравляющих веществ. «Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений», — рассказал Антонов.

Он напомнил, что Россия уничтожила этот арсенал еще в 2017 году. Антонов указал на то, что долгие годы США «кормили мировое сообщество обещаниями» ликвидировать подобные вещества.

Ранее американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия.