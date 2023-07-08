Сенатор Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия

Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Это знаменательное достижение стало результатом сотрудничества, которое на протяжении почти трех десятилетий велось властями на местах, в штатах и федеральным правительством», — сказал он.

Последние запасы химического оружия Соединенных Штатов хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о разработке США биооружия на территории Украины. По его данным, институт имени Уолтера Рида уже исследовал кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам. Он считает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины.