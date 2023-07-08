Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 8 июля 2023Мир

В США заявили о ликвидации запасов химоружия

Сенатор Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия
Митч Макконнелл

Митч Макконнелл. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Это знаменательное достижение стало результатом сотрудничества, которое на протяжении почти трех десятилетий велось властями на местах, в штатах и федеральным правительством», — сказал он.

Последние запасы химического оружия Соединенных Штатов хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о разработке США биооружия на территории Украины. По его данным, институт имени Уолтера Рида уже исследовал кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам. Он считает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США передадут Украине кассетные боеприпасы. Как отреагировала Россия?

    В США указали на бесполезность поставок кассетных бомб Украине

    В США заявили о ликвидации запасов химоружия

    Российский футбольный арбитр погиб в зоне спецоперации

    В России пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов

    Аналитик рассказал о верхушке айсберга американской цензуры

    Умер режиссер передачи «Куклы»

    Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

    В США одобрили продажу авиационных ракет двум странам

    Американский сенатор назвал возможные последствия вступления Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости