Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 5 августа 2023Россия

Россиянам пообещали похолодание после аномальной жары

Вильфанд заявил о похолодании после аномальной жары в Центральной России

Фото: Unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал похолодание после аномальной жары в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости.

В Москве и сопредельных областях в первой половине следующей недели температура воздуха достигнет 34 градусов, но во второй половине начнутся кратковременные дожди.

По словам синоптика, переходным днем станет среда, температура будет около 25 градусов, ночью — 16-18 градусов, а с четверга резко начнет холодать.

«В четверг — 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего 18-23 градуса», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что подобная температура на один-два градуса ниже климатической нормы.

Ранее терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, что жаркую погоду существует риск развития теплового удара. Чтобы этого избежать, следует соблюдать меры предосторожности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Росморречфлот подтвердил получение пробоины танкером «Сиг» при атаке дрона ВСУ

    В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

    Жители Подмосковья сняли на видео фламинго на берегу Оки

    Российские военные высказались о танках Leopard в зоне СВО

    Российская авиация уничтожила пункт управления дронами ВСУ

    Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу»

    Во Франции связали причину конфликта на Украине с потерей США контроля в мире

    В США констатировали конец примера когда-то прекрасного сотрудничества с Россией

    Россиянам назвали способ безопасно купить автомобиль с пробегом из-за границы

    Посольство КНР потребовало от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости