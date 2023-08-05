Названы последствия аномальной жары для экологии

Эколог Леванова предупредила о губительных последствиях аномальной жары

Лето 2023 года стало аномальным с точки зрения климата. Первая неделя июля отметилась самыми высокими средними глобальными температурами воздуха за всю историю, что нанесло значительный удар экологии планеты. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Антициклон Харон в Сахаре породил тепловую волну по всей Европе. На Сардинии мы увидели, как столбик термометра поднялся почти до 50 градусов по Цельсию. Экстремальная погода может быть обусловлена более тяжелой, чем обычно, полосой мощных высотных ветров, известных как струйное течение, которое может быть связано с ростом выбросов парниковых газов», — рассказала эколог.

Она объяснила, что подобные аномалии вызывают не только экстремальную жару, но и пожары. Кроме очевидных губительных последствий, таких как сокращение лесного покрова, уничтожение экосистем, они чреваты выбросами большого количества опасных газов: углекислого, угарного, метана, твердых частиц и прочего.

Все они они являются парниковыми газами, то есть усиливают парниковый эффект и еще больше нагревают планету. Выходит замкнутый круг Аида Леванова эколог

Это лето, по словам Левановой, стало аномальным и для океана. Специалистка рассказала, что водяной буй к югу от Майами зафиксировал 38,4 градуса, что на 10 градусов выше типичной температуры для этого времени года и нормальной для выживания кораллов.

«Сейчас в этом регионе всерьез беспокоятся о выживании рыб, морских черепах и кораллов, — сказала эколог. — При этом ученные считают, что по-настоящему с аномальной жарой мы столкнемся только в будущем. Причиной могут стать естественные явления: Эль-Ниньо, то есть, внезапное временное потепление вод Тихого океана, пик солнечных колебаний, который ожидается в 2025 году и подводное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое привело к согреванию атмосферы».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в начале июля ученые зафиксировали самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений. По этой причине еще до конца месяца можно утверждать, что июль окажется наиболее теплым и побьет ряд абсолютных рекордов.