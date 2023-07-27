Июлю досрочно предрекли статус самого жаркого месяца в истории

Генсек ООН Гутерриш: июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

В начале июля ученые зафиксировали самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений. По этой причине еще до конца месяца можно утверждать, что нынешний месяц окажется наиболее теплым и побьет ряд абсолютных рекордов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова опубликованы на сайте Всемирной метеорологической организации.

Самыми жаркими днями с начала месяца стали 5-7 числа. Кроме того, в июле зафиксировали самые высокие температуры океана за все время наблюдений для этого времени года. «Нам не нужно ждать конца месяца (...) Июль 2023 года побьет рекорды по всем показателям», — заключил Гутерриш.

Предыдущий рекорд по средним мировым температурам зафиксировали в июне 2023 года, а до этого самым жарким месяцем в истории считался июль 2019-го. Установлению новых климатических максимумов способствовали ряд факторов. В числе ключевых генсек ООН отметил аномальную жару, наблюдавшуюся на территории значительной части Северной Америки, Азии, Африки и Европы, а также масштабные лесные пожары в Греции и Канаде.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в обозримом будущем может поставить под угрозу всю туристическую отрасль Европы, оценивающуюся в 2,1 триллиона долларов. Если темпы глобального потепления сохранятся или усилятся к 2050 году, климат крупнейших столиц и туристических центров региона изменится до неузнаваемости. Так, климат Мадрида будет напоминать погодные условия в североафриканском городе Марракеш, а греческая столица Афины превратится в пустыню Сахара.