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03:56, 6 августа 2023Бывший СССР

Названы способы применения ВСУ истребителей F-16

«Известия»: ВСУ могут применить F-16 для борьбы с российской авиацией

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Военный эксперт Дмитрий Корнев назвал способы применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских истребителей F-16. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, F-16 могут использоваться в качестве летающих стартовых платформ ракет «воздух-земля». В этом случае самолеты будут находиться в зоне действия собственной противовоздушной обороны, а требования к подготовке пилотов для таких миссий могут быть снижены. Также истребители могут быть перехватчиками ПВО. В частности, речь идет о борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Кроме того, самолеты могут использоваться для борьбы с российской ударной авиацией, однако это требует более высокой квалификации пилотов. Также возможно полноценное участие F-16 в воздушных боях над линией соприкосновения и за ее пределами. Однако в этом случае российские силы будут использовать многоцелевые истребители Су-30 и Су-35С, которые значительно превосходят американские истребители по характеристикам.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин также отмечал, что F-16 во многом уступают российским Су-30 и Су-35, которые обладают более мощными радарами, берут больше боеприпасов и способны лучше уклоняться от ракет противника. Он также добавил, что поставки американских истребителей Украине лишены смысла, поскольку для любого самолета необходим качественно оборудованный аэродром.

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    Марина Совина
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