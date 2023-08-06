Лобода и Макс Барских отказались выступать на сцене с Меладзе

Лобода и Макс Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе

Украинские певцы Светлана Лобода и Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник*) отказались выступать на одной сцене с певцом Валерием Меладзе. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, выступление проекта LOBODA вычеркнули из официальной программы музыкального фестиваля Summer Fest, который будет проходить 26 и 27 августа в Кишиневе.

Однако в пресс-службе певицы сообщили, что Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами. «Наша позиция категорична», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Барских тоже заявил, что отменит выступление на фестивале из-за Меладзе.

После начала спецоперации на Украине Лобода неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти. В апреле 2022 года звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.