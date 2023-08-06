Мастер по наращиванию ресниц избила блогершу за критику

В Кызыле мастер по наращиваю ресниц избила блогершу за негативный отзыв

В Республике Тыва конфликт россиянок закончился избиением блогерши. Об этом в воскресенье, 6 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

По информации издания, возле ночного клуба в Кызыле мастер по наращиванию ресниц избила клиентку-блогершу. Она нанесла побои кулаками и ударила соперницу головой об асфальт. По словам потерпевшей, она получила сотрясение мозга, синяки и трещину носа. Девушка убеждена, что причиной нападения стали критические отзывы о работе мастера, размещенные в ее блоге. «Ее накажут обязательно»,— заявила блогерша.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию и обратилась за судебно-медицинской экспертизой. Ее соперница утверждает, что негативный отзыв не при чем, а дело в поведении девушки, которая якобы принялась толкать ее при встрече. Свои действия она назвала самообороной.