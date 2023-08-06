В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск

Foreign Policy: после прорыва первой линии обороны России ВСУ ждет контратака

Контрнаступление украинской армии вряд ли будет успешным, поскольку даже в случае прорыва первой линии обороны она столкнется с контратакой резервов российских войск. Об этом заявил экс-аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен в статье для Foreign Policy.

По его словам, уверенность западных союзников Киева в успехе операции может быть основана только на предположении, что у его противника отсутствуют резервы, однако в действительности это маловероятно. Позен добавил, что в таком случае наступление украинской стороны не имеет смысла. «Потому что даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, она, вероятно, столкнется со значительными контратаками России при наихудших возможных обстоятельствах», — считает он.

При этом, добавил бывший аналитик, украинские военнослужащие к тому моменту будут ослабленными после сражений. По его мнению, они также рискуют остаться без собственной артиллерии, беспилотников и ракет. Как отметил эксперт, Киеву, помимо военно-воздушных сил, также будет не хватать опыта, на который он мог бы опереться. Он указал, что украинская армия, даже сохранив темп контрнаступления, столкнется не только с тактическими резервами российской стороны, но и с оперативными, способными контратаковать.