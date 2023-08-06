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01:34, 6 августа 2023Россия

За неделю жара в Москве побила два температурных рекорда

Вильфанд: за неделю в Москве было побито сразу два температурных рекорда

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Жара в Москве побила два температурных рекорда. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

По словам Вильфанда, в субботу, 5 августа, в столице была зафиксирована самая высокая температура с начала года, а в пятницу, 4 августа, самая высокая средняя суточная температура. «То есть подряд два температурных рекорда», — пояснил синоптик.

При этом собеседник агентства предупредил, что впереди москвичей также ждет аномальная погода — в воскресенье, 6 августа, ожидаются еще более высокие значения — от 31 до 34 градусов. Также прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс — больше шести. Вильфанд отметила, что такие показатели считаются опасными, в восхода до заката солнце прогревает подстилающую поверхность.

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    Екатерина Подвигина
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