Москвичей предупредили о 34-градусной жаре

Гидрометцентр России сообщил, что в Москве ожидается жара до 34 градусов

Температура до плюс 34 градусов поднимется в Москве в воскресенье, 6 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в столице ожидается жара от 32 до 34 градусов. Также синоптики пообещали небольшую облачность и отсутствие осадков. Ночью в городе похолодает до плюс 18 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется от 29 до 34 градусов, предупредили специалисты. Ночь в регионе столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в семь регионов России в ближайшее время может прийти аномальная жара — температура воздуха достигнет 39 градусов. Наиболее жарко будет в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.