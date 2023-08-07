Армянин попытался вывезти из России массивную золотую цепь и попался на нервах

Shot: армянин пытался вывезти из России золотую цепь и попался на таможне

Гражданин Армении попытался вывезти из России в Турцию массивную золотую цепь за девять миллионов рублей и попался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Источник отмечает, что турист спрятал почти двухкилограммовое украшение под теплой одеждой. Однако в аэропорту он начал сильно нервничать, на что обратили внимание сотрудники Внуковской таможни, которые задержали гаржданина Армении.

По данным Telegram-канала, путешественник пытался убедить их, что купил аксессуар за 50 тысяч рублей, поэтому не стал его декларировать. Таможенники не поверили туристу и отправили украшение на экспертизу, которая выявила его истинную стоимость.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что сотрудник авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался незаконно ввезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах и попался в московском аэропорту Внуково. Нарушителем оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Он был пойман таможенниками при прохождении «зеленого» коридора.