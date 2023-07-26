Иностранец попытался ввезти в Россию свыше 60 бриллиантов в трусах и попался

Сотрудник авиакомпании из ОАЭ попытался ввезти в Россию бриллианты в трусах и был пойман

Сотрудник авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался незаконно ввезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах и попался в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Нарушителем оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Он был пойман таможенниками при прохождении «зеленого» коридора. Отмечается, что рыночная стоимость камней составила свыше пяти миллионов рублей.

Помимо драгоценностей, в чемодане мужчины обнаружили 13 коробок с различной продукцией Apple, Samsung и Sony, которые он якобы вез «в подарок близким». Также в багаже иностранца нашли 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни, подтверждающие их происхождение и качественные характеристики.

При этом декларировать весь указанный товар работник перевозчика не собирался. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), — говорится в сообщении. — Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет».

Более того, мужчине грозит наказание по статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей») в случае, если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, которые не предназначались для личного пользования.

Ранее в июле гражданин Китая попытался вывезти из России пятикилограммовый тульский самовар XIX века и попался таможенникам. Попытка вывоза ценности была пресечена во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего с российской территории в КНР, в пункте пропуска «Пограничный» в Приморье.