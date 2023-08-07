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09:14, 7 августа 2023Силовые структуры

Российский заключенный объявил голодовку и потребовал акустическую систему

Shot: в Сургуте осужденный за изнасилование отказался от еды без музыки в камере

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сургуте 23-летний рецидивист, отбывающий наказание в тюрьме за изнасилование, объявил голодовку до тех пор, пока в его изоляторе не установят акустическую систему для проигрывания музыки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Заключенный был ранее судим в 2022 году за изнасилование и мошенничество, его приговорили к 10,5 годам лишения свободы, но недавно всплыл новый эпизод по статье 131 УК РФ (часть третья — изнасилование несовершеннолетнего или с заражением ВИЧ-инфекцией). Когда мужчину привезли в суд, он написал письмо начальнику изолятора, где сообщил о своем отказе от еды без музыки. Кроме того, он стал требовать встречи с прокурором и сотрудниками уголовного розыска.

Все требования осужденного отклонили, сотрудники изолятора временного содержания следят за состоянием его здоровья.

Ранее сообщалось, что жительница США отбилась от насильника при помощи мачете. Нападавший мужчина попал в больницу, там с ним обращаются как с заключенным.

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    Александра Синицына
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