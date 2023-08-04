Fox 29: в США девушка отбилась от насильника мачете

В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, девушка отбилась от насильника с помощью мачете. Об этом сообщает Fox 29.

Насильник набросился на 24-летнюю девушку в отеле в воскресенье, 30 июля. По словам сотрудников полиции, она дала отпор 43-летнему нападавшему, ударив его мачете по голове.

Мужчину задержали и госпитализировали в связи с полученными травмами. В настоящее время он находится в больнице в стабильном состоянии, с ним обращаются как с заключенным.

Пострадавшую также доставили в больницу. О ее состоянии ничего не сообщается. Полиция изъяла у девушки оружие. Ведется расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Гонконга голыми руками отбилась от двух грабителей, которые пытались отобрать у нее роскошную сумку. В результате борьбы женщина получила травмы лица и спины и была госпитализирована.