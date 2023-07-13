Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей

The Standard: жительница Гонконга голыми руками отбилась от напавших на нее грабителей

Жительница Гонконга голыми руками отбилась от двух грабителей, которые пытались отобрать у нее роскошную сумку. Об этом сообщает издание The Standard.

Рано утром 40-летняя женщина проходила мимо темного переулка. Неожиданно на нее напали двое мужчин и попытались похитить дорогую сумку, в которой лежало 50 тысяч гонконгских долларов (583,7 тысячи рублей) наличными.

Потерпевшая, не желая расставаться со своими деньгами, начала отбиваться от злоумышленников. Нападавшие так и не сумели отобрать у нее сумку и в конце концов скрылись с места происшествия ни с чем. В результате борьбы женщина получила травмы лица и спины и была госпитализирована.

Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее сообщалось, что житель США серьезно повредил глаз в схватке с грабителем, но сумел отбиться от него с помощью катаны. Прибывшая полиция и спасатели оказали помощь пенсионеру и вскоре задержали злоумышленника, который попытался спрятаться около соседнего дома.

