Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей
Жительница Гонконга голыми руками отбилась от двух грабителей, которые пытались отобрать у нее роскошную сумку. Об этом сообщает издание The Standard.
Рано утром 40-летняя женщина проходила мимо темного переулка. Неожиданно на нее напали двое мужчин и попытались похитить дорогую сумку, в которой лежало 50 тысяч гонконгских долларов (583,7 тысячи рублей) наличными.
Потерпевшая, не желая расставаться со своими деньгами, начала отбиваться от злоумышленников. Нападавшие так и не сумели отобрать у нее сумку и в конце концов скрылись с места происшествия ни с чем. В результате борьбы женщина получила травмы лица и спины и была госпитализирована.
Полиция разыскивает подозреваемых.
Ранее сообщалось, что житель США серьезно повредил глаз в схватке с грабителем, но сумел отбиться от него с помощью катаны. Прибывшая полиция и спасатели оказали помощь пенсионеру и вскоре задержали злоумышленника, который попытался спрятаться около соседнего дома.