71-летний мужчина с самурайским мечом отбился от 61-летнего грабителя с вилами

KCPQ: 71-летний пенсионер из США отбился от взломщика при помощи катаны

Житель США серьезно повредил глаз в схватке с грабителем, но сумел отбиться от него с помощью катаны. Об этом сообщает KCPQ.

71-летний житель города Сиэтл, штат Вашингтон, подвергся нападению в воскресенье, 25 июня. Мужчина вернулся домой днем из магазина и обнаружил, что некоторые вещи находятся не на своих местах, а кухонное окно разбито. Американец прошел в гостиную и обнаружил там злоумышленника, вооруженного вилами. Позже выяснилось, что в дом проник 61-летний Элрой Холден.

Пенсионер бросился на взломщика, но тот повалил его на пол и ударил вилами в лицо, повредив глаз. Пострадавший сумел вырваться и бросился в свою комнату за пистолетом. Он достал оружие, но оно дало осечку и заклинило при попытке выстрелить. Тогда пожилой мужчина схватил со стойки самурайский меч и рубанул Холдена, который тут же выбежал из дома.

Прибывшая полиция и спасатели оказали помощь пенсионеру и вскоре задержали злоумышленника, который попытался спрятаться около соседнего дома. Холдена арестовали и сразу же доставили в медицинский центр с не опасным для жизни ножевым ранением.

Позже выяснилось, что отбившемуся от грабителя американцу не впервые пришлось отстаивать свой дом с оружием в руках. Осенью 2021 года к нему вломились сразу трое преступников, один из которых получил пулевое ранение.

Ранее сообщалось, что житель канадской провинции Квебек в одиночку отбился от двух грабителей, которые ворвались в его дом среди ночи. Схватка мужчины со злоумышленниками попала на видео.