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10:42, 7 августа 2023Ценности

Кристина Асмус снялась в бикини после набора веса со словами «сочная грудь»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в откровенном образе после набора веса со словами «сочная грудь». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 35-летняя артистка позировала на пляже в белом бикини, которое состояло из топа с широкими лямками и трусов с завышенной талией. Звезда накинула на плечи полотенце, показав фигуру с разных ракурсов. При этом она указала на изменение параметров тела.

«Я тут как будто на свой беременный живот смотрю! Нет, я не беременна. Пока. А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда поправляюсь», — подписала снимки знаменитость.

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Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Кристина, вы такая настоящая, классная, красивая! И пусть будет животик, это же так прекрасно!», «Все гармонично, красиво, притягательно», «Как же хорошо, когда в любом весе всегда красотка», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала тело в откровенном виде и раскрыла секрет своей красоты. Звезда телесериала «Универ» разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя позирующей в белом бикини люксового бренда Dolce & Gabbana.

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    Карина Черных
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