Самбурская показала тело в бикини и раскрыла секрет красоты

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала тело в откровенном виде и раскрыла секрет своей красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда телесериала «Универ» разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя позирующей в белом бикини люксового бренда Dolce & Gabbana. На опубликованном кадре видно, что на лице артистки отсутствует макияж.

При этом Самбурская ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как ей удается поддерживать привлекательный внешний вид. «Питание, периодический отказ от сахара, регулярные тренировки, отсутствие вредных привычек и сон. Настасья, 36 годиков», — отметила знаменитость.

В июле Настасью Самбурскую сравнили с российской моделью Ириной Шейк. Актриса поделилась снимками, на которых показала подтянутую фигуру в облегающем мини-платье телесного цвета. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в низкий аккуратный пучок.