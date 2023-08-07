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18:40, 7 августа 2023Силовые структуры

Россиянин планировал поджечь военкомат и получил от ФСБ предостережение

ФСБ предостерегла от совершения теракта мужчину, собиравшегося поджечь военкомат

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение жителю Нижегородской области, который собирался поджечь военкомат в городе Бор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчину предупредили о недопустимости действий, создающих угрозу для совершения теракта.

Спецслужбы получили информацию о планируемой россиянином диверсии. Задание с поджогом военкомата он получил в Telegram от неустановленного пользователя, после чего изготовил два коктейля Молотова из бутылок с зажигательной смесью. Мужчина отказался от совершения теракта, опасаясь уголовной ответственности, и сдался правоохранителям.

7 августа сообщалось, что матроса российской судоходной компании задержали по горячим следам за попытку поджога военкомата в городе Находка в Приморском крае. Ранее не судимый 52-летний мужчина пришел к зданию ночью и бросил в него два коктейля Молотова. Один пролетел мимо цели, вторым злоумышленнику удалось разбить стекло на первом этаже, однако зажигательная смесь не воспламенилась.

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    Любовь Ширижик
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