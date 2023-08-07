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08:42, 7 августа 2023Силовые структуры

Матроса задержали в российском регионе за попытку поджога военкомата

Shot: пытавшегося поджечь военкомат матроса задержали в Приморском крае

Фото: Miguel Candela / ZUMAPRESS.com

Матроса российской судоходной компании задержали по горячим следам за попытку поджога военкомата в городе Находка в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее не судимый 52-летний мужчина пришел к зданию военного комиссариата ночью и бросил в него два коктейля Молотова. Один пролетел мимо цели, вторым злоумышленнику удалось разбить стекло на первом этаже, однако зажигательная смесь не воспламенилась.

В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчина во всем сознался, в настоящий момент выясняют мотивы его поступка.

По данным Telegram-канала Shot, за минувшие два дня произошло не менее 20 попыток поджогов военкоматов на территории России, инициированные в основном жертвами телефонных мошенников.

Ранее женщину, пытавшуюся поджечь военкомат в Волгограде, признали потерпевшей. Пенсионерка стала жертвой мошенничества, уголовное дело против нее заводить не стали.

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    Александра Синицына
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