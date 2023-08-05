Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:27, 5 августа 2023Силовые структуры

Попытавшуюся поджечь военкомат женщину в Волгограде признали потерпевшей

V1: попытавшуюся поджечь военкомат пенсионерку в Волгограде признали потерпевшей

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Жительницу Волгограда, которая пыталась поджечь военкомат, признали потерпевшей от действий мошенников. Об этом пишет V1 со ссылкой на близкие к следствию источники.

«Женщина признана потерпевшей по делу о мошенничестве», — сообщил собеседник. Источник отмечает, что в отношении женщины не стали заводить уголовное дело. Ее отпустили сразу же после беседы в полиции. Сама пенсионерка ситуацию не прокомментировала.

1 августа в Ставрополе полиция задержала женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью.

Ранее стало известно, что в Феодосии задержали 51-летнюю россиянку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Вечером 29 июля женщина достала из авоськи бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в районе Крымского моста

    В Крыму опровергли информацию о взрывах в районе Крымского моста

    Попытавшуюся поджечь военкомат женщину в Волгограде признали потерпевшей

    Назван способ усилить выявление украинских беспилотников в Крыму

    В России предложили разрешить женщинам в декрете работать дистанционно

    Сенатор допустил неожиданные для США итоги переговоров по Украине без России

    Военкоры сообщили о взрезавшемся в танкер морском дроне ВСУ

    В России выросли цены на бытовую технику и электронику

    В Крыму рассказали о громких звуках в районе Керчи

    Стало известно об атаке боевых дронов ВСУ на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости