Попытавшуюся поджечь военкомат женщину в Волгограде признали потерпевшей

V1: попытавшуюся поджечь военкомат пенсионерку в Волгограде признали потерпевшей

Жительницу Волгограда, которая пыталась поджечь военкомат, признали потерпевшей от действий мошенников. Об этом пишет V1 со ссылкой на близкие к следствию источники.

«Женщина признана потерпевшей по делу о мошенничестве», — сообщил собеседник. Источник отмечает, что в отношении женщины не стали заводить уголовное дело. Ее отпустили сразу же после беседы в полиции. Сама пенсионерка ситуацию не прокомментировала.

1 августа в Ставрополе полиция задержала женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью.

Ранее стало известно, что в Феодосии задержали 51-летнюю россиянку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Вечером 29 июля женщина достала из авоськи бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание.