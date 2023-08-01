В российском городе задержали женщину за попытку поджога ворот военкомата

В Ставрополе полиция задержала женщину за попытку поджога ворот военкомата

В Ставрополе полиция задержала женщину за попытку поджога ворот военкомата зажигательной смесью. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщина попыталась бросить в военкомат бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники полиции ее задержали.

«По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье», — уточнил губернатор. Пострадавших и разрушений нет. Над расследованием инцидента работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Феодосии задержали 51-летнюю россиянку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Вечером 29 июля женщина достала из авоськи бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание.