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09:39, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный стендап-комик раскрыл изнанку работы в индустрии

Комик Амарян рассказал, что всегда пишет монологи в компании других юмористов

Кадр: STAND UP / Youtube

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян раскрыл изнанку работы в индустрии. В подкасте блогера и музыканта Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он рассказал, что всегда пишет шутки в большой компании других юмористов.

«Мы всегда пишем толпой, у нас диктофон на столе, и мы разгоняем. Я кидаю заход, пацаны пишут минут 20, потом [комик] Расул Чабдаров кинет диктофон, и мы разгоняем, и так дальше», — описал юморист процесс написания материалов. После написания шуток в коллективе комики выбирают наиболее смешные шутки и позже рассказывают их в своих монологах, добавил он.

Амарян отметил, что обычно он пишет монологи в компании от двух до 20 человек. «У нас есть друзья комики, именно те, кто в твоей органике, на твоей волне, у нас общий вайб, мы друг друга сильно понимаем», — заключил он.

Ранее Амарян рассказал о самом большом гонораре, полученном на корпоративе. По словам комика, это была сумма в размере 1,5 миллиона рублей.

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    Олег Давыдов
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