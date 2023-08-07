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08:37, 7 августа 2023Мир

В США заявили о поддержке Китаем выхода России из зерновой сделки

Nikkei Asia: Китай не будет подталкивать Россию к возобновлению зерновой сделки

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Китай поддерживает Россию по зерновой сделке и не будет подталкивать к ее возобновлению, хотя вероятно понесет экономический ущерб из-за ее прекращения. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Старший научный сотрудник аналитического центра Jamestown Foundation в США Вилли Во-Лап Лам заявил, что Китай пострадает от срыва черноморской инициативы, однако председатель КНР Си Цзиньпин, полон решимости поддержать президента России Владимира Путина, особенно с учетом соперничества Пекина с Вашингтона и его союзниками.

«Несмотря на то, что Китай очень зависит от импорта зерна из Украины, он придает большее значение соображениям геополитики и национальной безопасности. Китайский лидер отдавал приоритет этим соображениям над экономическими в течение последних пяти-шести лет», — отметил он.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что окно для возобновления зерновой сделки все еще сохраняется. По мнению китайского дипломата, черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании по экспорту российских продуктов и удобрений важны для стабилизации мировых цен на продовольствие.

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    Семен Александров
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