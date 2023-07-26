В Китае заявили о сохранении окна возможностей для возобновления зерновой сделки

Постпредство Китая при ООН: окно для возобновления зерновой сделки все еще сохраняется

Окно для возобновления зерновой сделки все еще сохраняется, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. Об этом пишет ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН он уточнил, что зерновая сделка важна для обеспечения мировой продовольственной безопасности. По мнению китайского дипломата, черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании по экспорту российских продуктов и удобрений важны для стабилизации мировых цен на продовольствие.

«В настоящий момент окно возможностей для восстановления пакетного соглашения все еще есть», — подчеркнул он.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. Президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения США и Европы.

