Путин оценил выгоду от зерновой сделки для США и Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения США и Европы. Его слова приводит ТАСС.
«Зерновая сделка по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения США и Европы, перепродававших зерно с Украины», — подчеркнул российский глава.
Кроме того, президент отметил, что отправка зерна в беднейшие страны в рамках сделки — сугубо гуманитарная акция, на которую никакие санкции распространяться не должны.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.
17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы.