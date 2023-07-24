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00:30, 24 июля 2023Россия

Путин оценил выгоду от зерновой сделки для США и Европы

Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения США и Европы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения США и Европы. Его слова приводит ТАСС.

«Зерновая сделка по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения США и Европы, перепродававших зерно с Украины», — подчеркнул российский глава.

Кроме того, президент отметил, что отправка зерна в беднейшие страны в рамках сделки — сугубо гуманитарная акция, на которую никакие санкции распространяться не должны.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы.

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    Юлия Мискевич
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