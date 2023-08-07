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04:49, 7 августа 2023Мир

Саудовская Аравия и Турция подписали новое соглашение о БПЛА

Саудовская Аравия договорилась с Турцией локализовать производство ударных БПЛА

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Компания Саудовской Аравии в сфере военной промышленности SAMI заявила в соцсетях о заключении соглашения с турецкой фирмой BaykarTech о локализации производства ударных беспилотников. Об этом рассказывает РИА Новости.

«Мы рады сообщить о подписании договора о стратегической локализации с компанией BaykarTech из Турции, чтобы начать производить в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты Bayraktar Akinci и входящие в их состав системы. Это соглашение увеличит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и наши местные возможности», — сказано в сообщении.

Соглашение подписано в рамках двух контрактов на покупку беспилотников, которые минобороны страны заключило с турецкой компанией в июле. В результате Саудовская Аравия надеется повысить боеготовность вооруженных сил и укрепить оборонный и производственный потенциал, опираясь на план развития до 2023 года.

Ранее генеральный директор Baykar рассказал, что в 2025 году планируется начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине. Общий объем инвестиций в организацию производства составляет более 95 миллионов долларов.

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    Александра Синицына
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